Weiterbildung: Die Balance finden zwischen Home Office und Büro

Publiziert am 08.07.2024

Wie sieht moderne Führung in der digitalen, hybriden Arbeitswelt aus? Wie finden Teams und Organisationen die richtige Balance zwischen Home Office und Büro? Wie verändert sich Leadership weg von Kontrolle hin zu Kollaboration? Die Weiterbildung «Moderne Führung hybrider Teams und Organisationen» soll Führungskräften in Digital-, Kommunikations- und Medienunternehmen helfen, diese Fragen zu beantworten und konkrete Massnahmen daraus abzuleiten. Das schreiben die Medienexpertin Anita Zielina (vormals Chefredaktion NZZ) und Strategieberater Konrad Weber (vormals SRF) in einer Medienmitteilung. Die beiden haben das Angebot zusammen entwickelt.

«Wir wollen eine Lücke füllen und Teams und Organisationen bei der umsichtigen Gestaltung der Hybrid-Strategie und der greifbaren Vermittlung der Unternehmenskultur konkret unterstützen», schreiben Zielina und Weber in der Mitteilung.

In dem Kurs werden aktuelle Best Practices analysiert und die besten Frameworks und Strukturen für moderne Organisationen diskutiert sowie konkrete Führungsszenarien entwickelt. Der zweitägige Intensivkurs ist ideal für vielbeschäftigte Führungskräfte und bietet inspirierende Kurseinheiten mit renommierten Vortragenden, praxisorientierten Beispielen sowie konkreten Anwendungsszenarien. Vertrauliche Gespräche in einer kleinen Gruppe gleichgesinnter Führungskräfte ermöglichen einen tiefen Austausch. Teilnehmende erhalten zudem Zugang zum exklusiven Better Leaders Lab Alumni Slack Kanal.

Anita Zielina ist eine erfahrene Führungskraft, Gründerin des Better Leaders Lab sowie Executive in Residence an der Craig Newmark Graduate School of Journalism an der CUNY in New York City. Konrad Weber ist Strategieberater und unterstützt Unternehmen in Deutschland und der Schweiz bei umfangreichen Strategie- und Transformationsprozessen. (pd/nil)