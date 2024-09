Maybaum Film: Die Bank in einer idyllischen Region

Publiziert am 17.09.2024

Wer in der Schweiz an den Banking & Finance Sektor denkt, der hat wohl eher Metropolregionen wie Zürich oder Genf im Kopf, bevor ihm das beschauliche Wehntal oder das noch viel beschaulichere Surbtal in den Sinn kommt. Keine einfache Ausgangslage für eine Bank aus der Region, die auf der Suche nach neuen, qualifizierten Arbeitskräften ist, stellt Maybaum Film in einer Mitteilung fest.

Die Surbtal-Wehntal Region ist aber auch der Ort, an dem man sich beim Bäcker noch morgens persönlich grüsst und jeder Weg zur Arbeit durch traumhaft grüne und idylische Landschaften führt. Dazu ist die Raiffeisenbank Surbtal-Wehntal die Arbeitgebermarke, die für Teamgeist steht und ihre Angestellten fördert und fordert. Diese Aspekte hat Maybaum Film für die Umsetzung des Konzepts der neuen Employer Branding Kampagne der Bank vor Ort zum Inhalt gemacht. Entstanden ist ein Porträt, das sich auf die Verbindung der Raiffeisenbank mit den Menschen vor Ort fokussiert.

Neben dem Raiffolino, der roten Ape der Raiffeisenbank, die als roter Faden durch den Hauptfilm der Kampagne fährt, spielen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bank eine Rolle –fast alle von ihnen wirken in dem Film mit.

Die Produktion für die Kampagne umfasst neben dem Hauptfilm einen Cutdown, der auf den Owned Media Kanälen der Kundin, zum Einsatz kommt. Daneben wurden mit Hilfe von KI gestützter Software einzelne Bilder aus dem Film auf hochauflösende Qualität herausgewählt, die für eine Offline-Plakatkampagne verwendet werden. (pd/spo)