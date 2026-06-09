Publiziert am 09.06.2026

Das Holzbauunternehmen Hallenbarter AG feiert dieses Jahr das 100-jährige Jubiläum. Es entwickelte zu diesem Anlass mit der Agentur Egger Next das Kommunikationsthema «Jeder lebt Holz anders». In diesem Kontext hat Maybaum Film sechs Porträts und den neuen Imagefilm der Firma produziert, teilt die Agentur mit.

Im Mittelpunkt stehen Personen mit einem persönlichen Bezug zu Holz und Holzbau. Sie sprechen über die Bedeutung des Werkstoffs für sich selbst und ihre Region. Statt klassischer Unternehmensinszenierung setzt der Film auf Authentizität und Nähe.

Laurent Ulrich, Mitgründer von Maybaum Film, erklärt in der Mitteilung: «Uns war wichtig, Hallenbarter nicht über reine Botschaften oder USPs zu inszenieren, sondern durch die Menschen, die sich für den Betrieb und dessen Erfahrungen im Holzbau entschieden haben.»

«Unser Ziel war es, ein Kommunikationsthema zu schaffen, das die Haltung von Hallenbarter authentisch transportiert und gleichzeitig Raum für persönliche Geschichten lässt», wird Barbara Jenni, Leiterin von Egger Next, ergänzend zitiert.

Abgerundet wird der Film durch ein Porträt von Geschäftsführer Stephan Zuber. «Der Film zeigt, was uns antreibt, wie wir arbeiten und was wir mit unserem Team auch für kommende Generationen schaffen wollen», so Zuber. Konzipiert wurden die Porträts so, dass sie sowohl als eigenständige Testimonials als auch in ihrer Gesamtheit als Imagefilm funktionieren. (pd/spo)