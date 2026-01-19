Bright Entertainment: Die beiden Agentur-Chefs trennen sich

Christian Studer, Gründer und Hauptaktionär der Agentur für Live-Kommunikation, übernimmt die Bright Entertainment AG als alleiniger Inhaber und CEO, heisst es in einem Linkedin-Posting. Das operative und strategische Team bleiben der Agentur vollumfänglich erhalten. «Damit sind Stabilität, Kontinuität und die gewohnte Qualität in der Zusammenarbeit mit Kundinnen, Kunden, Partnern und Lieferanten jederzeit sichergestellt», schreibt die Agentur.
Markus Walder wird künftig ausgewählte Kundenbeziehungen und Projekte weiterführen. Die Übergänge sind klar geregelt, professionell geplant und haben keine Auswirkungen auf laufende Mandate. (pd/nil)
