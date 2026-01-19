Bright Entertainment

Die beiden Agentur-Chefs trennen sich

Die bisherigen Co-CEOs der Bright Entertainment AG, Christian Studer und Markus Walder, haben ihre operative Zusammenarbeit nach rund zehn Jahren beendet. Künftig gehen beide getrennte Wege, wie die Agentur auf Linkedin schreibt.

Agenturgründer Christian Studer (links) und Co-Geschäftsleiter Markus Walder beenden ihre Zusammenarbeit bei Bright Entertainment. (Bild: zVg/Bright)