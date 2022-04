ZHdK: Digitaler Jahresbericht wird begehbar

Institutionen brauchen Haltung, genauso wie die Individuen, die sie vertreten. 15 Studierende aus dem Departement Fine Arts der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) haben Bilder, Objekte und Installationen erschaffen, die verdeutlichen, dass Haltung sich auf ganz unterschiedliche Weise zeigen kann. Haltung schwingt in persönlichen Geschichten von Queerness und Körperbildern mit, hat mit Anarcho-Punk und Postmodernismus zu tun, und sie wirkt gegen die Online-Einsamkeit, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Es war uns wichtig, eine weitere Ebene in unseren Jahresbericht zu bringen. Wir wollten ihn physisch erlebbar machen – besonders auch, weil Covid in den letzten Jahren analoge Begegnungen schwierig und selten gemacht hatte», wird Greta Grashorn, Leiterin Marketing und Produktion der ZHdK, zitiert.

Dokumentiert wurden die Entstehung der Kunstwerke und die Aussagen der Studierenden zum Thema Haltung in einem Film von Regisseur Benjamin Weiss.

«Wir sind stolz darauf, dass wir Haltung zeigen. Haltung ist ein Thema, das auch durchaus kontrovers diskutiert wird und wir glauben, dass wir als Kunsthochschule Denkanstösse zu einem interessanten Dialog dazu geben können», so Greta Grashorn weiter.

Obwohl – oder gerade weil – Haltung kein Preisschild hat, werden die 15 Werke öffentlich versteigert. Die Onlineauktion ist öffentlich zugänglich und begann am Montag, 11. April, um 8 Uhr und endet am Donnerstag, 14. April, um 20 Uhr. Die Einstiegsgebote liegen bei 300 Franken. Die Auktion wird in Zusammenarbeit mit der Fondation ZHdK durchgeführt. Der Erlös geht zu 50 Prozent an die Künstlerinnen und Künstler und zu 50 Prozent an den Solidaritätsfonds der Fondation ZHdK, die damit gezielt ZHdK-Studierende aus der Ukraine in finanziellen Notlagen unterstützen wird.

Die Ausstellung «Attitude» dauert vom Montag, 11. April, 17 Uhr (Vernissage), bis Donnerstag, 14. April, 20 Uhr, im Toni-Areal in Zürich. Der Eintritt ist frei.

Verantwortlich bei der Zürcher Hochschule der Künste, Zürcher Fachhochschule: Katrin Müller (Leiterin Hochschulkommunikation), Greta Grashorn (Projektleitung), Niels Schäfer, Andrea Bleicher (Konzeption), Lea Dahinden, Caroline Süess (Redaktion); verantwortlich Filmproduktion: Domi Chansorn (Musik), Bálint Dobozi (Mischung), Jessie Fischer (Schnitt), Greta Grashorn (Gesamtverantwortung), Roman Hartl (Assistenz Postproduktion), Ramón Königshausen (Kamera), Gabe Noel (Musik), Niels Schäfer (Konzeption), Benjamin Weiss (Regie); Künstlerinnen und Künstler: Ruba Badwan, Floyd Bolliger, Naiwen Chou, Zhaoyue Fan, Yelim Hwang, Noah Kohlbrenner, Alina Kopytsia, Angelos Merges, Alexeï Aad Monney, Jason Rohr, Cordula Schieri, Kilian Schoenenberger, Steen Sperling, Luca Süss, Ronja Svaneborg. (pd/cbe)