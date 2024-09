Deutsche Postcode Lotterie: Dominik Krzysztofek ist neuer Geschäftsführer

Publiziert am 19.09.2024

Seit dem 1. September 2024 ist Dominik Krzysztofek neuer Geschäftsführer der Deutschen Postcode Lotterie und ergänzt die bisherige Leitung um Friederike Behrends. Das schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung. Krzysztofek sei ein ausgewiesener Experte mit umfassender Erfahrung in Unternehmensführung, Wachstumsstrategien, Medien, Technologie und Transformation, heisst es. Zuletzt arbeitete er von 2018 bis Anfang 2024 als Chief Strategy Officer bei Blue Entertainment (persoenlich.com berichtete). Bei der Swisscom-Tochter hat er in seiner Funktion an der Neuausrichtung des Unternehmens mitgewirkt und war ein wichtiges Bindeglied zur Muttergesellschaft und diversen Partnern.

Die Deutsche Postcode Lotterie ist eine grosse deutsche Soziallotterie. Mindestens 30 Prozent aller Loseinnahmen gehen an Projekte aus den Bereichen Chancengleichheit, sozialer Zusammenhalt sowie Natur- und Umweltschutz. So förderte die Postcode Lotterie seit ihrer Gründung 2016 in Deutschland bereits rund 5500 Projekte mit mehr als 250 Millionen Euro.

Die Deutsche Postcode Lotterie gehört zur Gruppe der internationalen Postcode Lotterien, die es bereits in fünf europäischen Ländern gibt. Die Gruppe hat im Jahr 2023 einen Umsatz in Höhe von 2,5 Milliarden Euro erwirtschaftet und dabei über 900 Millionen Euro für wohltätige Zwecke gespendet. (pd/nil)