Knecht-Agentur: Dreifache Verstärkung für das Team

Publiziert am 22.07.2024

Die Knecht-Agentur begrüsst zwei Branchenprofis: Melaney Zaubek, ehemals Senior Digital Strategist & Consultant bei Semsea, und Stephan Sliwensky, ehemals Head of Digital & Media bei TBWA.

Zaubek verstärkt mit ihrer Expertise in digitaler Strategie und Beratung das Team, wie es in einer Mitteilung heisst. Bei Semsea sei sie massgeblich an der Entwicklung und Umsetzung erfolgreicher Digitalstrategien beteiligt gewesen. Ihr Know-how werde helfen, die digitalen Kompetenzen der Knecht-Agentur weiter auszubauen und innovative Lösungen für die Kunden zu entwickeln.

Sliwensky bringt laut Mitteilung umfangreiche Erfahrung im Bereich Digital und Media mit. Als ehemaliger Head of Digital & Media bei TBWA\ habe er zahlreiche erfolgreiche Kampagnen geleitet und strategische Medienpläne entwickelt. Mit seinem Hintergrund werde er das Team unterstützen, um noch gezieltere und wirkungsvollere Massnahmen für die Kunden zu realisieren.

Auch neu im Team ist Dilay Yamali, die als Marketingassistentin gestartet ist. Zuvor war sie als Junior Marketing Managerin bei ABC Dental tätig. Die bisherige Marketingassistentin Eljascha Blum wurde zur stellvertretenden Geschäftsführerin befördert.

«Unser Ziel ist es, unseren Kunden praktische, zielgerichtete und bezahlbare Lösungen zu bieten, die qualitativ hochwertig sind. Wir setzen nicht auf Kreativawards, sondern auf nachhaltigen Erfolg für unsere Kunden», lässt sich Geschäftsführer Marc Gooch zitieren.

Die Knecht-Agentur mit Sitz in Windisch ist direkt bei den zwei grössten Auftraggebern – Knecht Reisen und Eurobus – angegliedert und für alle Unternehmen innerhalb der Knecht-Gruppe verantwortlich. Über 20 Marken werden betreut, darunter auch Unternehmen wie Welti-Furrer, Baumeler Reisen, Bauberger, Knechtcare mit Spitex24 oder Reha at home. (pd/cbe)