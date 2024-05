Publiziert am 08.05.2024

Vertrauen, Respekt, Offenheit, Internationalität sowie das Familiäre und die Bodenständigkeit: Diese Werte werden bei Gilgen Door Systems grossgeschrieben – und stehen im Zentrum einer Filmproduktion, welche die Firma als Employer Branding einsetzt.

Für Laurent Ulrich, Produzent und Regisseur bei Maybaum Film, sei die besondere Herausforderung bei dem Projekt darin gelegen, wichtige Akzente zu setzen und so die richtige Botschaft zu vermitteln, heisst es in einer Medienmitteilung. Ulrich: «Es geht in dem Film nicht darum, alle Attribute abschliessend zu erklären, sondern vielmehr dem künftigen Mitarbeitenden ein Gespür zu vermitteln, wie sich die Unternehmung anfühlt.»

Im Film wird ein Mitarbeiter an seinem ersten Arbeitstag beim Türhersteller aus Schwarzenbach begleitet. Das Besondere dabei sind die Point of View-Aufnahmen, die die Betrachter ganz nah mit auf die Onboarding Reise bei Gilgen nehmen.

Rolf Maurer, HR-Chef von Gilgen Door Systems, nennt als Grund und Motivation für die Videoproduktion: «Der grösste Treiber ist der Fachkräftemangel. Wir wollen in Zukunft noch gezielter rekrutieren. Vor allem aber wollen wir zeigen, wie wir miteinander umgehen.» (pd/nil)