Evoq: Ein Hochhaus für die Diakonie

Publiziert am 01.10.2024

Mit rund 77% Prozent Ja-Anteil hat die reformierte Kirchgemeinde Zürich der Gesamterneuerung und Umnutzung des Kirchgemeindehauses Wipkingen zum «Haus der Diakonie» (HDD) am 22. September zugestimmt. Das Gebäude direkt an der Rosengartenstrasse, einst als erstes Hochhaus der Stadt Zürich erbaut, kann nach jahrelanger Planung instand gestellt werden.

Mit der kommunikativen Begleitung des Projekts wurde Evoq communications in Zürich beauftragt, teilt die Agentur mit. Hauptmedium der Informationskampagne ist die speziell auf die geplante Nutzung ausgerichtete Website. Unter haus-der-diakonie.ch kommen zukünftige Besucherinnen und Besucher zu Wort, werden die wichtigsten Meilensteine des Projekts vorgestellt und offene Fragen transparent beantwortet. Die Website wird auch in Zukunft über den Stand der Gesamterneuerung und über Zwischennutzungen auf der grossen Terrasse informieren. Die Eröffnung des HDD ist für 2027 geplant.

Weitere Aktivitäten im Vorfeld der Abstimmung rund um das 50-Millionen-Projekt waren Veranstaltungen, Führungen und eine öffentliche Ausstellung. So konnten Interessierte und Anwohnende in einem partizipativen Prozess ihre Ideen und Wünsche zum HDD einbringen.

Flyer, Plakate, Social-Media-Beiträge und Hausführungen waren die entsprechenden Kommunikationsmittel und Angebote, die Evoq entwickelt und umgesetzt hat. Der Duktus der Kommunikation und der Abstimmungskampagne wurde bewusst informativ ausgerichtet und damit auf die Eigenheiten der Zielgruppe abgestimmt.

Für die eigentliche Volksabstimmung gestaltete Evoq in Zusammenarbeit mit dem Illustrator Benjamin Güdel und dem Texter Marc Lustenberger die Abstimmungsbroschüre. Die Broschüren wurden in einer Auflage von rund 65'000 Exemplaren zusammen mit den offiziellen Abstimmungsunterlagen durch die Staatskanzlei Zürich an die Mitglieder der Kirchgemeinde verschickt.