Teil.ch: Ein Jahr in Bewegung digital festgehalten

Zum ersten Mal hat das Sportamt des Kantons Zürich einen digitalen Jahresbericht. Wie sich in einem gemeinsamen Workshop im letzten Jahr zeigte, wurde rasch klar, dass die digitale Umsetzung viele Vorteile bringt, schreibt die Agentur Teil.ch in einer Mitteilung. Informationen und Emotionen könnten so näher und nachhaltiger vermittelt werden. Durch das digitale Format werde ein interaktiver Einblick in die vielfältigen Aktivitäten und Errungenschaften des vergangenen Jahres ermöglicht. Das Designkonzept helfe den Nutzerinnen und Nutzern dabei, sich einfach und intuitiv durch die verschiedenen Abschnitte zu navigieren.

Unter dem Motto «Ein Jahr in Bewegung» werden die Nutzerinnen und Nutzer mit einem Frage- und Antwort-Quiz begrüsst, wie es weiter heisst. Dadurch werden auf spielerische Art und Weise Informationen rund um das Thema Sport im Kanton Zürich vermittelt. Das Vorwort kommt als Videobotschaft daher, indem der Amtschef Stefan Schötzau die Userinnen und User persönlich begrüsst. Thematisiert werden die wichtigsten Entwicklungen, Herausforderungen und Ziele im Bereich des Sports im Kanton Zürich.

Der digitale Jahresbericht enthält drei Storys. Von inspirierenden Erfolgsgeschichten bis hin zu innovativen Projekten bietet jedes Thema einen Einblick in die Arbeit des Sportamts, den Sport im Kanton Zürich zu fördern.

Die Highlights geben einen Überblick über die Aktivitäten des Sportamts im Jahr 2023 und ermöglichen Einblicke in die durchgeführten Projekte. Durch visuell ansprechende Darstellungen werden Daten vermittelt, während interaktive Diagramme die Nutzerinnen und Nutzer dazu einladen, sich eingehender mit den Zahlen auseinanderzusetzen.

Ein Ausblick auf kommende Events rundet den digitalen Jahresbericht ab und gibt einen Vorgeschmack auf die spannenden Entwicklungen, die im Bereich des Sports im Kanton Zürich erwartet werden können.

Verantwortlich beim Sportamt des Kanton Zürich: Stefan Schötzau (Chef Sportamt), Martina Kropf (Leiterin Sportförderung); verantwortliche Agentur: Teil.ch. (pd/cbe)