Die Abteilung Campus Services unterstützt die ETH-Angehörigen mit Dienstleistungen in den Bereichen Logistik, Mobilität, Kommunikation oder Event Management. Nachdem sich die Werbung zu den verschiedenen Dienstleistungen immer mehr verselbständigte, sollte der kommunikative Auftritt der Campus Services wieder konsistenter werden und damit mehr Sichtbarkeit für die Abteilung als Ganzes und die vielfältigen Services schaffen. Campus Services soll als zentrale Dienstleisterin wahrgenommen werden, die sich kompetent um die Bedürfnisse ihrer Auftraggebenden kümmert und diese in ihren Kernaufgaben entlastet, heisst es in einer Mitteilung der Agentur TBS.

Die CD-Richtlinien der ETH mussten weiterhin gewährleistet sein, dennoch sollte eine gewisse Eigenständigkeit und Wiedererkennbarkeit erreicht werden. Ein modulares Konzept sollte die verschiedenartigen Serviceangebote und die gesamte Themenvielfalt unter einer prägnanten formalen Klammer vereinen. Es sollte ein neuer, verbindlicher Auftritt für die Abteilung geschaffen werden, der sich systematisch aufbauen lässt und alle Anwendungen und Angebote klar definiert.

Service made by ETH

Gemeinsam mit dem Kommunikationsteam wurden die Kernbotschaften, Themen und Angebote definiert, die im Auftritt nach innen und aussen vermittelt werden sollen. ETH Campus Services bietet Leistungen, die genau auf die besonderen Themen und Bedürfnisse auf dem Campus ausgerichtet sind. Services, wie sie nur an der ETH entstehen und angeboten werden können. Dieser Anspruch soll sich in allen kommunikativen Massnahmen äussern.

Jedes Projekt entsteht erst als Konzept und Skizze, auch an der ETH Zürich. Die Abteilung Campus Services unterstützt mit ihren Dienstleistungen dabei, diese Ideen umzusetzen. Übersetzt auf ein neues Design-System heisst das: Das Grundraster der ETH-CD-Templates wird neu als formale Klammer genutzt. Die Rasterlinien symbolisieren einen Skizzenblock und werden zum prägenden visuellen Element der ETH Campus Services.

Das Raster verbindet

Die neue Matrix wird zum verbindenden Gestaltungselement. So entsteht ein durchgängiger Absender über alle Serviceangebote und Anwendungen. Aufbauend auf dem neuen Rahmen wurde ein Baukastensystem innerhalb des ETH-CDs entwickelt, das für jede Anwendung ein klares Leitsystem vorgibt und trotzdem einen gewissen gestalterischen Freiraum lässt. Sämtliche Elemente werden exakt an diesem Raster ausgerichtet und definiert, neu werden auch Call-to-Action-Elemente und Störer integriert.

Auch in der Realisation wurde eng mit dem Kommunikationsteam zusammengearbeitet. Um die Vielfalt des Serviceangebots an allen zentralen Berührungspunkten sichtbar zu machen, wurde ein Basispaket mit Templates für alle relevanten Anwendungen und ETH-Kanäle erarbeitet und ein Manual für die Anwenderinnen und Gestalter innerhalb der ETH inklusive Schulung entwickelt. Das Resultat laut Mitteilung: Services und Abteilung treten einheitlich auf und werden deutlich präsenter, aktueller und professioneller wahrgenommen.

«TBS hat bei dieser kommunikativen Herausforderung den Spagat zwischen klarer Systematik und vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten mit einem so einfachen wie intelligenten Design-Ansatz gelöst. Damit können wir auch im Alltag sehr gut arbeiten», so Marius von Holleben-Peiser, Fachspezialist Kommunikation ETH Campus Services. (pd/cbe)