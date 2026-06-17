Publiziert am 17.06.2026

Der Regionalverkehr Bern–Solothurn (RBS) tritt mit einem umfassenden Brand Refresh und einer neuen Lancierungskampagne auf. Die Berner Kreativagentur Republica hat unter dem Claim «Verbindet, was üs bewegt» das Profil des RBS als zukunftsorientierter Mobilitätsanbieter und Möglichmacher für das tägliche Miteinander in der Region Bern und Solothurn geschärft, schreibt sie in einer Mitteilung.





Das Corporate Design wurde modernisiert: Der Refresh umfasst die Überarbeitung von Logo, Farb- und Bildwelt, Typografie und Gestaltungselementen sowie die Entwicklung eines eigenständigen Illustrationsstils. Ergänzt wird der neue Auftritt durch interne und externe Kommunikationsmassnahmen, von Inseraten über Social-Media-Templates bis hin zur Fahrgastkommunikation.

Parallel zum weiterentwickelten Erscheinungsbild lanciert der RBS die Kampagne «Verbindet, was üs bewegt». «Unsere Leitidee inszeniert den RBS als verbindenden Akteur zwischen Orten, Menschen und besonderen Momenten. Authentische Szenen aus dem Fahrbetrieb treffen dabei auf eine moderne visuelle Bildsprache: Die Pfeile des Logos verbinden Menschen auf den Kampagnensujets, ergänzt durch einen charakteristischen Farbverlauf mit starker Markenwirkung», erklärt Nora Wieszinski, Art Direction bei Republica, in der Mitteilung. Ausgespielt wird die Kampagne im Raum Bern und Solothurn über zahlreiche Touchpoints, von OOH- und DOOH-Sujets bis hin zu Social Ads und regionalen Inseraten. (pd/spo)