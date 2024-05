Primeo Energie: Fabian Hildbrand übernimmt von Jo Krebs

Publiziert am 27.05.2024

Fabian Hildbrand übernimmt bei Primeo Energie von seinem Vorgänger die Verantwortung für die externe und interne Unternehmenskommunikation, die Medienarbeit, die Markenführung, das Sponsoring, die Events und das Unternehmensmarketing, wie der Energieversorger aus Münchenstein schreibt.

Hildbrand verfügt über Erfahrungen in der Unternehmenskommunikation und in Marketing unter anderem als als ehemaliger Kommunikationschef bei Medartis in Basel und in früheren Positionen bei Manor und Straumann.

Jo Krebs wird bei einem reduzierten Pensum als Senior Advisor diverse Projekte in der Kommunikation übernehmen und auf Ende 2024 seine wohlverdiente Pension antreten. (pd/nil)