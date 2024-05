Publiziert am 17.05.2024

Auffallend bunt präsentiert sich das Rebranding der Marke Adello von Mineralwasser Adelboden und suggeriert Erfrischung und Leichtigkeit. Die überarbeiteten Etiketten erstrahlen in einem farbenfrohen Kleid: Das prickelnde Mineralwasser in Pink und das stille in Himmelblau – Citro leuchtet in Zitronengelb neben dem Ice Tea Lemon in Türkis.

Verantwortlich für den augenfälligen Auftritt ist die Agentur für Brand-Design und Markenkommunikation Studio Thom Pfister, die mit dem Rebranding von Adello, einer Marke von Mineralwasser Adelboden – die zur AQVA Holding AG gehört – beauftragt wurde.

«Wir haben uns für das Studio Thom Pfister entschieden und es war und ist eine wahre Freude. Von Anfang an entführt das Team einen auf eine fesselnde Reise mit einem klaren Ziel vor Augen. Die Reise dorthin ist einzigartig, kreativ und schnell – es kribbelt. Wenn es darauf ankommt, vermittelt das Team um Thom die nötige Ruhe und Sicherheit, schafft so Vertrauen, dass man sich entspannt zurücklehnen und die Fahrt in vollen Zügen geniessen kann», wird Lionel Hofstetter, Co-Founder, Board Member und CEO der AQVA Holding, zitiert.

Seit April 2024 sind die Adello-Getränke im neuen Kleid auf dem Markt erhältlich. (pd/wid)