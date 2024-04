Perikom: Flowit wird neues Partnermitglied

Flowit ist neues Partnermitglied des Fachvereins Perikom. Flowit ist ein Anbieter von KI-gestützten Lösungen für Personalentwicklung und Mitarbeiterbindung. Der generative AI-Coach ermöglicht laut einer Mitteilung «einfache, mehrsprachige Kommunikation für alle Mitarbeitenden, einschliesslich Frontline-Personal wie Handwerker und Pflegekräfte».

Mit Flowit vertieft der Verein seine Expertise im Bereich KI, Performance Management und Mitarbeiterbindung. Perikom zählt nun 14 Partnermitglieder, welche unter anderem regelmässig Abendveranstaltungen zum Erfahrungsaustausch von Personal- und Kommunikationsverantwortlichen durchführen.

«Perikom bietet eine unvergleichbare tiefgehende Möglichkeit des Wissens- und Erfahrungsaustauschs in persönlichen Gesprächen zwischen den Teilnehmern im Rahmen eines lockeren Networking», wird Hosam Shahin, Co-Founder und CSO von Flowit, zitiert. «Durch den Austausch und die Vernetzung zwischen innovativen Anbietern und Branchenführern wird ein realer und nahbarer Einblick in die Praxis geschaffen, der so selten stattfinden kann. Gegenseitig profitiert man von vielschichtigen Sichtweisen und Vernetzungsmöglichkeiten. Wir bringen die Sichtweise von KI-Unternehmen ein, wodurch sich neue Perspektiven eröffnen und die Diskussionen zusätzlich bereichert werden.»

Aktuelle Partnermitglieder von Perikom sind Ahead, Beekeeper, Creating Future, Farner Consulting, Flowit, Hirschtec, Icommit, Isolutions, Heads Corporate Branding, Hochschule Luzern – Wirtschaft, HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich, Linkgroup, Trans4m und Zürcher Gesellschaft für Personal-Management. (pd/cbe)