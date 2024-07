Mediafisch: Franziska Michel wird Leiterin Corporate

Publiziert am 01.07.2024

Die Zürcher Produktionsfirma Mediafisch realisiert und entwickelt, nebst TV-Dokumentar- und Unterhaltungs-Formaten, auch Auftragsproduktionen im Bereich Corporate. Mit der Berufung von Franziska Michel als Leiterin soll das rasch wachsende Geschäftsfeld unter dem Label Mediafisch Corporate gestärkt und weiter ausgebaut werden, teilt Mediafisch am Montag mit.

Franziska Michel ist seit 2021 bei Mediafisch als Produzentin tätig und hat in dieser Zeit verschiedene TV- und Corporate-Projekte realisiert. Sie verfügt über langjährige Erfahrung in der Medien- und Kommunikationsbranche. Vor ihrer Zeit bei Mediafisch war Michel bei Ron Orp im Agenturgeschäft tätig, wo sie für Kunden inhaltsgetriebene Marketingstrategien und Native Content entwickelte und betreute. Bei Seven One Media Schweiz und dem Jugendsender Joiz war sie als TV-Macherin tätig.

«Das zielgruppenkonforme Story-Telling wird in der Kommunikationswelt immer wichtiger. Franziska Michel bringt mit ihrer breiten Erfahrung auf Agentur- wie Produktionsseite die besten Voraussetzungen für den Job mit und wird mit ihrer Kreativität, Effizienz und Dynamik, Mediafisch Corporate auf die nächste Stufe bringen», wird Matthias Hämmerly, Co-Geschäftsführer von Mediafisch, zitiert. (pd/spo)