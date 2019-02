Der Markenauftritt für das Restaurant Story hat der Verein Zuwebe in Zusammenarbeit mit dem Grafikatelier Kraftsy aus Zug konzipiert. Hauptmerkmal des Auftritts sind kurze und teils freche Anekdoten und Geschichten rund um das Thema Essen. Diese kommen in Form von Zitaten, Sprichwörtern und Zungenbrechern daher, wie es in einer Mitteilung heisst. Im Zusammenspiel mit einer Aquarell-Bildwelt soll der Auftritt den frischen und verspielten Charakter des Restaurants widerspiegeln.

Für den Markenauftritt wurden diverse Beschriftungen im Lokal, Printprodukte sowie ein Webauftritt gestaltet. Dieser wurde in Zusammenarbeit mit der Webagentur MovePeople aus Zürich lanciert.

Im Restaurant Story in Baar kümmern sich Menschen mit und ohne Beeinträchtigung um das leibliche Wohl der Gäste. Das neue Selbstbedienungs- und Take-Away-Restaurant ist ein Betrieb der Institution Zuwebe und in Kooperation mit dem Immobilienunternehmen Alfred Müller entstanden.





Verantwortlich bei Zuwebe: Antonio Gallego (Vorsitzender der Geschäftsleitung), Jeannine Lütolf (PR-Verantwortliche); verantwortlich bei Kraftsy: Jean-Marc Norbu (Inhaber, Projektleiter); verantwortlich für den Web-Auftritt: Tobias Stucki (Geschäftsführer MovePeople); Fotografie: Jonas Weibel. (pd/as)