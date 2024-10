Rosarot: Frisch und farbig wie eine Aprikose

Publiziert am 02.10.2024

Das Unternehmen Apriko vereinfacht mit einer Softwarelösung und Backoffice-Service sämtliche Prozesse in der Personaldienstleistung. Für die Entwicklung vom Gesamtauftritt hat Rosarot Apriko in allen Phasen begleitet, schreibt die Agentur am Mittwoch: Vom Positionierungsworkshop, dem Markenauftritt und einer differenzierende Marktpositionierung bis hin zur Implementierung und Übersetzung in konkrete Massnahmen.

Mit dem Namen Apriko wurde ein lebendiger, frischer Akzent als Kontrast zu verstaubter, trockener Büroarbeit gesetzt. Daraus leitete Rosarot die Bildmarke ab: das stilisierte Blatt der Aprikose. Sie visualisiert das organische Element, das für Vitalität und Flexibilität steht.

Die Farben des Markenauftritts verbinden die Frische und Fröhlichkeit eines vereinfachten Work-Flows mit der Zuverlässigkeit und Effizienz von Zahlen, Daten und Fakten. Die Typografie definiert sich durch einen zeitlosen Schriftschnitt, einer balancierten Makrotypografie und suggeriert Zusammenhalt, Disziplin und Kompaktheit.

Alle Corporate-Elemente von der Visitenkarte bis zur Signaletik sorgen für eine einheitliche Wiedererkennung der Marke Apriko. Die Webseite präsentiert sich intuitiv, informativ und aufgeräumt. (pd/spo)