Erdmannpeisker: Frischer Auftritt für Gartenbaubetrieb

Publiziert am 18.09.2024

B&G Schweiz ist eine neue, dynamisch wachsende Holding für Garten- und Landschaftsbau mit heute zehn lokal verankerten Mitgliedern. Die Holding will jedes Jahr um zwei bis drei weitere Mitglieder wachsen, um so das führende Garten- und Landschaftsbau-Unternehmen der Schweiz zu werden, heisst es in einer Mitteilung.

Für einen starken Auftritt der Holding und deren Mitglieder wurde nach einem Pitch Gewinn ein kompletter Neuauftritt von der Positionierung, Claim, Logo, Corporate Design bis zur Kommunikation und Website entwickelt und schrittweise für alle Mitglieder umgesetzt.

Als Vorgabe für das Logosystem wurde, aufgrund der lokalen Verankerung der Mitglieder, festgelegt, dass die Mitglieder ihren Namen und ihre Hausfarbe behalten, aber alle ein einheitliches Logo bekommen. Die Gruppe wird durch eine gemeinsame Bildmarke und Schrift zusammengehalten. Die Bildmarke ist das «Et-Zeichen» der Schrift, welches sehr organisch und fast wie eine Blüte wirkt. Das vorangestellte Et-Zeichen macht inhaltlich die Gruppenzugehörigkeit klar. (pd/cbe)