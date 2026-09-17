Publiziert am 17.09.2026

Wie die NZZ berichtet, sucht der Schwimmverband Swiss Aquatics händeringend nach Geldgebern für das Gesamtbudget von 7,8 Millionen Franken für die St.-Jakobs-Halle.

Verbandspräsident Ewen Cameron sagte, Schwimmen gelte bei vielen Unternehmen als Randsportart, obwohl der Sport hierzulande breit betrieben werde. Der Verband positioniert den Anlass deshalb neu mit Themen wie Wassersicherheit und Schwimmausbildung. Laut Mitorganisator Christoph Socin fehlt dem Schweizer Schwimmsport im Unterschied zu anderen Sportarten ein gewachsenes Sponsoring-Netzwerk. (nil)