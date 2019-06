Der Customer-Management-Spezialist Avaloq Outline und das Kommunikationsunternehmen Stämpfli gehen eine Partnerschaft ohne gegenseitige Beteiligung ein. Mit dieser Zusammenarbeit würden die zwei Unternehmen ihre individuellen Stärken im Bereich modernster Kundenkommunikation in ein neues Gesamtportfolio einbringen. Dafür stehe ein Team am gemeinsamen Produktionsstandort an der Wölflistrasse 1 in Bern bereit, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Nachfrage nach Kommunikationskonzepten wachse stetig. Passend dazu könnten die zwei Partnerunternehmen nun alle Leistungen aus einer Hand anbieten. Avaloq Outline errichte dafür am Standort von Stämpfli in Bern ein Produktionszentrum, das von beiden Partnern für die Umsetzung ihrer Projekte genutzt werden könne.

Neu könnten in Bern Transaktionsdaten wie Rechnungen, Policen oder andere Businessapplikationen mit Werbeinformationen sowohl in Offset- als auch in dynamischer Digitaldruck-Ink-jet-Qualität verarbeitet werden. Stämpfli baue parallel dazu ihre Kompetenzen in der Beratung, Konzeption und Umsetzung von datenbankgestützten und personalisierten Kommunikationslösungen weiter aus. (pd/log)