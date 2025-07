Areon: Geschäftsführer der neuen Churer Eventhalle ernannt

Publiziert am 21.07.2025

Der Eventmanager bringt 20 Jahre Berufserfahrung mit und führt derzeit das Forum Landquart. Zuvor arbeitete Andres Hartmann bei Somedia in verschiedenen Positionen im Marketing, Verkauf und als Leiter Nutzermarkt. Hartmann organisierte bereits Events wie das Quellrock Open Air, die Heidi Freilichtspiele in Maienfeld und Veranstaltungen in der Western City Malans.

Der Verwaltungsrat der Stadthalle Chur AG begründet die Wahl mit Hartmanns Berufserfahrung und seinem regionalen Netzwerk, wie in einer Medienmitteilung steht.

Die Areon Eventhalle soll eine nationale Ausstrahlung haben. Hartmann beginnt seine Tätigkeit knapp ein Jahr vor der geplanten Eröffnung, um den Aufbau und die Lancierung der Halle zu leiten. (pd/nil)