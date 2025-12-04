Publiziert am 04.12.2025

Die Gesundheitsplattform Well setzt für ihre Nutzerinnen und Nutzer auf leicht verständliche Informationen und digitale Services. Um die wichtigsten Funktionen der App kompakt zu vermitteln, hat Well eine fünfteilige Erklärvideo-Serie realisiert.

Die Videos behandeln Themen wie den digitalen Medikamentenbezug, ärztlich geprüfte Gesundheitsinformationen und den digitalen Haut-Check mit dermatologischer Einschätzung innert 24 bis 48 Stunden.

Weitere Folgen widmen sich dem digitalen Impf-Check und einem Überblick über die Well-App.

Illustration und Motion Design sind laut einer Mitteilung in einem klaren, modernen Stil gehalten. Die Videos vermitteln medizinische Inhalte in weniger als 40 Sekunden, um die Nutzung der Plattform möglichst intuitiv zu machen. (pd/cbe)