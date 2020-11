Stuiq: Giuseppe Audino macht Branded Content

Mit Neuzugang Giuseppe Audino erweitert Stuiq die Expertise in der Konzeption und Umsetzung von Branded Content. Die Zürcher Kreativagentur für Branding, Campaigning und Digital holt sich somit einen weiteren Spezialisten ins Boot, wie es in einer Mitteilung heisst. «Social Media ist heute ein integraler Teil der Kommunikationsstrategie jedes Unternehmens. Und genau da setzen wir an», wird Stuiq-CEO Sandro Walder zitiert. «Mit Giuseppe Audino im Team haben wir noch mehr Power für Social-First-Inhalte und Storytelling.»

Als ausgebildeter Kommunikationsspezialist mit einem Bachelor in Business Communications verfügt Audino zusätzlich über langjährige Erfahrung als Moderator, Redaktor und Texter. Seine letzte Station war bei der Energy-Gruppe, wo er Text und Content für Social Media und Events entwickelte. Unter dem Pseudonym «Ayo Hope» verzeichnete er laut Mitteilung mehrere Viralhits, unter anderem mit seinem Mundart-Cover des Songs «Despacito». Die schweizerdeutsche Übersetzung «Ganz Ganz Easy» war im April 2017 der erfolgreichste eigenproduzierte Facebook-Beitrag der Schweiz, wie es in der Mitteilung heisst. Der 37-Jährige nahm zudem bei der diesjährigen Staffel der TV-Show «The Voice of Switzerland» teil. (pd/cbe)