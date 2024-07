Lidl Schweiz: Grazia Grassi wird Head of Corporate Affairs

Publiziert am 01.07.2024

Grazia Grassi wird ab 1. September übergreifend die Abteilungen Unternehmenskommunikation, Public Affairs und Nachhaltigkeit koordinieren, heisst es in einer Mitteilung. Diese drei Abteilungen werden weiterhin geleitet von: Mathias Kaufmann, Head of Corporate Communications, Jacqueline Fäs, Head of Public Affairs und Julia Baumann, Head of Sustainability. Sie berichten direkt an die Leiterin Corporate Affairs.

Grazia Grassi, 49, bringt langjährige Erfahrung in den Bereichen Unternehmenskommunikation, CSR-Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit mit. Zuletzt leitete sie die Unternehmenskommunikation von Denner. Grazia Grassi: «Ich freue mich auf die neue Herausforderung. Mit meinen Teams werden wir nachhaltige Themen gemeinsam vorantreiben und die Entwicklung von Lidl Schweiz mitgestalten.»

Nicholas Pennanen, CEO von Lidl Schweiz begrüsst Grazia Grassi im Unternehmen: «Lidl Schweiz wird wachstumsbedingt immer sichtbarer. Es freut mich daher besonders, dass wir diese wichtigen, öffentlichkeitsrelevanten Bereiche mit Grazia Grassi als Gesamtleitung verstärken und ausbauen können. Ich heisse sie herzlich willkommen und wünsche Ihr viel Erfolg.» (pd/spo)