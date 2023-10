Neu Creative Agency: Heimat Zürich heisst neu Neu

Nachdem bekannt wurde, dass sich Heimat Zürich vom früheren Netzwerk getrennt hat und damit zur unabhängigen, inhabergeführten Agentur wurde, wird jetzt öffentlich: Heimat Zürich tritt ab sofort unter der Agenturmarke «Neu» auf, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mit dem Namen mache die Agentur am Zürcher Helvetiaplatz «den wichtigsten Anspruch ans eigene Produkt in einem Wort zur Ansage». Die neue Marke soll als Anspruch gegen innen wie aussen ein klares Versprechen kommunizieren und darüber hinaus zum Kern der Agenturkultur werden.

Neu erfindet sich laut Communiqué im Auftritt neu, bleibe sich und dem Agenturerbe dabei aber treu: Dieselben Menschen, dieselben Agenturräumlichkeiten, dieselben Kundenpartner, die zuletzt den Output und die Kultur von Heimat Zürich geprägt hätten, würden ab sofort auch Neu prägen.

«Die Marke Heimat Zürich stand immer für die im Resultat klar spürbare Verbindung von Strategie und Kreation, für Substanz und Andersartigkeit von starken Ideen. Dem bleiben wir treu», lässt sich Neu-Mitgründer Nico Ammann zitieren. «Im Klang und in der Grösse des Wortes ‹Neu› sehen wir eine Kontinuität, die unsere bisherige Agenturmarke ‹Heimat› in sich weiterträgt.»

Simon Rehsche, zweiter Mitgründer von Neu, ergänzt: «Der Anspruch und die Möglichkeit substanzieller Neuartigkeit war schon immer ein wesentlicher Teil unserer Agentur-DNA und ein wichtiger Grund dafür, dass wir unsere Arbeit spannend finden. Werbung wird im Durchschnitt langweiliger, erwarteter, belangloser. Wir positionieren uns mit unserem Namen gegen diesen Trend.»

Das Rebranding geht über Namen und Logo hinaus

«Wir haben uns im Zuge des Rebrandings auch damit auseinandergesetzt, wie wir unsere Kultur noch zielgerichteter entwickeln. Im Zentrum stand dabei die Frage: Wie entwickeln wir uns so weiter, dass wir gemeinsam besser werden, die Arbeitsresultate immer besser werden und sich damit die langfristige Zusammenarbeit mit uns für alle Beteiligten lohnt? Drei einfache Prinzipien haben wir dabei zu klaren Prioritäten erhoben: Das Lernen aus Früherem, das Zusammenarbeiten und das Ausprobieren von neuem. So einfach diese Prinzipien sind, so oft werden sie – auch in der Kreativbranche – in der Alltagsrealität vernachlässigt. Wir sehen es als unsere Aufgabe, dies künftig im gesamten Agenturleben zu integrieren und als Massstab anzuwenden. Wir glauben, dass wir damit eine für alle nachvollziehbare Grundlage haben, die Agenturmarke Neu mit Leben zu erwecken.»

Neu verantwortet künftig unter anderem als Leadagentur die Kampagnen von der Bank Cler, der Post, PostAuto, Sky, Wernli, Wingo und Miele. (pd/cbe)