Publiziert am 16.09.2024

In Zusammenarbeit mit Swiss Radioworld setzt Ikea seit längerem auf Audiowerbung, die sich als äusserst effektiv herausgestellt hat. Von September 2023 bis Dezember 2023 habe Ikea durch Audiowerbung einen Anstieg von 66 Prozent bei den Filialbesuchen und einen Umsatzanstieg von 33 Prozent verzeichnet, teilt Swiss Radioworld mit. Der Werbevermittler sieht darin den positiven Return on Investment (ROI) der Audiokampagnen. «Sie zeigen eine klare Korrelation zwischen Werbeausgaben und gesteigerten Kundenbesuchen», schreibt Swiss Radioworld in einer Medienmitteilung,

Lukas Maximilian Dittmer, Integrated Media Manager bei Ikea Schweiz, hebt hervor, dass die Effizienz der Radiowerbung durch interne Studien belegt wird. «Dadurch wissen wir, dass unser Cost per Visit für Werbung im Radio im unteren zweistelligen Bereich liegt», wird Dittmer in der Mitteilung zitiert.

Die Audiokampagnen von Ikea zielten darauf ab, kreative Botschaften gezielt an die Zielgruppen zu kommunizieren. Themen wie Wohnen, Nachhaltigkeit und spezifische Produktaktionen wurden angesprochen, um die Hörer zu einem Einkauf in den Filialen oder online zu animieren. Dazu Michael Diehr, Senior Communication Manager bei EssenceMediacom: «Durch gezielte, kreative Botschaften und einer ausgeklügelten Mediaplanung konnten wir den Kundenstrom in den Filialen deutlich erhöhen.»

Zukünftig planen Ikea, EssenceMediacom und Swiss Radioworld weitere Projekte im Bereich Audiowerbung. Dittmer erklärt, dass diese Form der Werbung nun ein fester Bestandteil der Mediastrategie ist und die Entwicklung neuer Radiospots bereits in Arbeit ist. (pd/ki/nil)