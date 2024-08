Seed: Im Herzen der Brannhof-Sanierung

Publiziert am 21.08.2024

Der Brannhof ist ein Prachtbau der Bahnhofstrasse in Zürich. Bis Ende 2019 beherbergte er das Warenhaus Manor. Dann wurde das Gebäude der Swiss Life saniert und im Oktober 2023 unter einem neuen Konzept wiedereröffnet (persoenlich.com berichtete).

Nun zeigt Swiss Life Asset Managers anhand der Revitalisierung des Swiss Life Brannhofs an der Bahnhofstrasse in Zürich in einem Film auf, wie sie bei ihrem umfassenden Immobilienmanagement verschiedenste Ansprüche berücksichtigt und in eine Gebäudesanierung einfliessen lässt, heisst es in einer Mitteilung. Die Herausforderungen sind umfangreich: Städtebau, Denkmalpflege, energetische Themen, verändertes Shoppingverhalten, bauliche Rahmenbedingungen.











Seed hat den Film in enger Zusammenarbeit mit Swiss Life Asset Managers entwickelt und umgesetzt. Die Dreharbeiten erstreckten sich über eine Dauer von dreieinhalb Jahren. Neben der Originalfassung (8 Min.) hat Seed eine 2-minütige Kurzfassung realisiert, und zudem im Lauf der Dreharbeiten mehrere Social Media Clips zu ausgewählten Themen produziert. (pd/spo)