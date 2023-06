Entdecke deine Energie, Schärfe deine Sinne, Bewege dich neu, Verstehe deinen Schmerz – es existieren viele Wege zur persönlichen Energiewende, heisst es in einer Mitteilung. Tatsächlich ist die Sehnsucht nach einer energievollen Zukunft gross: Drei Viertel der Schweizerinnen und Schweizer wünschen sich mehr Vitalität im Leben. Wie können wir künftig unsere Energie also gezielter fördern? Davon handelt der neue Health Forecast.

Als Gesundheitspartnerin möchte Sanitas gemäss Mitteilung verstehen, wie sich die Sicht der Schweizer Bevölkerung auf ihre Gesundheit entwickelt. Diese Erkenntnisse teilt Sanitas seit 2020 im jährlich erscheinenden Health Forecast. Die diesjährige Ausgabe und die damit verbundene Studie stehen ganz im Zeichen der Energie und beleuchten weitere Gesundheitsthemen wie Sinne, Bewegung und Schmerz.

Unter der Leitung der Zürcher Creative Consultancy Branders hat gemäss Mitteilung eine unabhängige Redaktion recherchiert, Fachpersonen und Betroffene befragt, Studien und Trends analysiert sowie Neues ausprobiert. Entstanden ist ein Buch, das auf über 400 Seiten Inspirationen und konkrete Tipps für ein gesünderes Morgen liefert – in Form von Reportagen, Interviews, Porträts, Fachbeiträgen und Erfahrungsberichten. Ergänzt werden die Inhalte von Werken renommierter Künstlerinnen, Illustratoren und Fotografinnen, die die Themen aus ihrer eigenen Perspektive beleuchten.

Für die repräsentative «Sanitas Health Forecast 2023»-Studie wurden in zwei Befragungswellen jeweils über 2000 Personen in allen Regionen der Schweiz befragt: zum persönlichen Energieempfinden, zu schwindenden Sinnen, neuen Bewegungsformen und den eigenen Schmerzen. In allen Bereichen ging es auch darum, herauszufinden, wo sich Schweizerinnen und Schweizer gerne verändern würden und auch, was sich ihrer Meinung nach wandeln müsste, damit die persönliche Veränderung besser gelingt.

Die gewonnenen Erkenntnisse sowie die Reportagen, Interviews, Porträts und Tipps von rund 30 Journalistinnen und Journalisten liefern dadurch sowohl Inspiration als auch konkretes Gesundheitswissen, heisst es weiter.

Zur thematischen Vertiefung von Themen aus dem Report dient wie im vergangenen Jahr der «Sanitas Health Forecast»-Podcast. Darin unterhält sich Frank Baumann alle zwei Wochen mit Expertinnen und Experten aus Medizin, Wissenschaft und Forschung, um einen Blick auf die Gesundheit der Zukunft zu ermöglichen, der so umfassend wie inspirierend ist. Zudem ermöglichen Videobeiträge weitere persönliche Einblicke.

Angelehnt an das Titelbild der Publikation – ein Motiv des deutsch-französischen Fotografen Florian Sommet – hält die Werbekampagne für den Sanitas Health Forecast den über die letzten drei Jahre aufgebauten Wiedererkennungswert aufrecht. Die Kampagne fokussiert sich laut Mitteilung darauf, die verwandten Themen Energie und Gesundheitszukunft miteinander zu verbinden und Zielgruppen mit dem Titel «Das ist deine Energie» direkt anzusprechen. Die Kampagne kombiniert (D)OOH-Medien im Umfeld von Kiosken und Buchhandlungen mit digitaler und Social-Media-Werbung.

Der Sanitas Health Forecast erscheint jährlich. Die Publikation ist für circa 20 Franken am Kiosk und im Buchhandel erhältlich und kann online auf woerterseh.ch bestellt werden.

Herausgeber: Sanitas; Projektleitung: Kaspar Trachsel, Valentin Hüsser; Konzept, Redaktionsleitung, Gestaltung und Umsetzung: Branders Group, Chefredaktion & Creative Direction: René Allemann, Stellvertretende Chefredaktion & Creative Production: Marisa Güntlisberger, Stellvertretende Chefredaktion: Laurina Waltersperger, «Sanitas Health Forecast»-Studie: Philippe Knupp, Design: Palma Manco, Sarah Hepp, Anita Hsieh, Produktion: Melissa Cisana, Thea Ferretti, Saskia Schick, Luana Wüstiner, Marketing: Walter Tagliaferri; Film: Olivia Sasse; Verlag: Wörterseh, Verlagsleitung: Gabriella Baumann-von Arx; Journalistinnen und Journalisten: Silvia Aeschbach, Jessica Braun, Michelle de Oliveira, Denise Dollinger, Manuela Donati, Claudia Doyle, Roman Elsener, Carola Felchner, Michael Gengenbacher, Michaela Haas, Janina Jetten, Reinhard Keck, Anne-Sophie Keller, Sascha Ketelhut, Seraina Kobler, Melanie Kollbrunner, Pauline Krätzig, Claudia Landolt Starck, Bernd Langohr, Barbara Lienhard, Constanze Löffler, Adrian Meyer, Willi Näf, Claudio Nigg, Joëlle Pinhas-Weil, Oliver Schmuki, Kathrin Schwarze-Reiter, Jan Schwenkenbecher, William Stern, Claudia Witt, Illustrationen: Andreas Samuelsson, Pia Bublies, Künstlerinnen und Künstler: Sabine Affolter & Katja Rüfenacht, Albarrán Cabrera, Chiron Duong, Miriam Tölke, Fotografie: Oliver Pairini, Ariane Pochon, Oliver Rust, Marcus Schaefer, Nico Schaerer, Lina Scheynius, Florian Sommet, Lauretta Suter, Podcast: Frank Baumann, Marktforschung: Intervista, Lektorat: Comtexto, Druck: Druckerei Odermatt. (pd/yk)