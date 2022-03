SwissGeoPower ist ein Schweizer Startup, das mittels Geothermie die unerschöpflichen Energiequellen der Zukunft wirtschaftlich und nachhaltig nutzbar machen will. Gerade in Zeiten wie diesen sind alternative Energiequellen, welche Unabhängigkeit versprechen und mit enormem Zukunftspotential aufwarten, gefragter denn je. So heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.

Mit dem gemäss eigener Angaben «revolutionären» Bohrverfahren «ZEUS», welches praktisch ohne Verschleiss arbeitet, will SwissGeoPower in absehbarer Zukunft wirtschaftlich in Tiefen von bis zu 10 Kilometern vordringen. Die dort vorhandene Erdwärme habe genügend Potential zusammen mit dezentralen, geothermischen Kleinkraftwerken die Stromversorgung der Zukunft praktisch überall sicherzustellen. Im Unterschied zu herkömmlichen Geothermie-Verfahren wird dies ohne Fracking geschehen, also ohne Erdbeben als negative Begleiterscheinung.

SwissGeoPower sei somit «technologisch interessant aufgestellt», wie es weiter heisst. Es besteht aktuell eine enge Zusammenarbeit mit Partnern wie der Amberg Group oder Basler & Hoffmann. Für die künftigen Entwicklungsschritte sind nun weitere Investoren und Kooperationen entscheidend.

TheAgency (vormals die neue Agentur) hat den Auftritt im Web, das Corporate Design, Messeauftritte und weitere Massnahmen für das Startup zu 100 Prozent inhouse realisiert.

Verantwortlich bei SwissGeoPower: Jon Mengiardi (Gesamtverantwortung) Verantwortlich bei TheAgency: Alfredo Briccola (Creative Direction, Webdesign, Coding, Fotografie und Graphic Design). (pd/tim)