IRF: Janine Lutz stärkt Social-Media-Kompetenz

IRF, ein Beratungsunternehmen für strategische Kommunikation, hat sein Team erweitert. Seit 1. November unterstützt Janine Lutz das Unternehmen als Beraterin. Sie verstärkt IRF insbesondere in den Dienstleistungen Social Media, Medienarbeit, digitale Kommunikation und Unternehmensberichterstattung, heisst es in einer Mitteilung.

Lutz studierte Business Administration mit Vertiefung Marketing an der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich. 2018 absolvierte sie den MBA Corporate Management an der HSBA (Hamburg School of Business Administration) in Hamburg. Vor ihrer Tätigkeit bei IRF arbeitete sie als Marketing- und Kommunikation-Manager in internationalen Konzernen und Start-ups. Zuletzt war sie in der Unternehmenskommunikation der Valora-Gruppe tätig und verantwortete in dieser Position die interne und digitale Kommunikation. (pd/cbe)