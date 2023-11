Griesser: Joël Steiger wird Kommunikationschef

Joël Steiger ist neuer Head of Corporate Communications von Griesser. Seit dem 1. November 2023 verantwortet er die interne und externe Kommunikation des im Thurgau ansässigen Herstellers von Sonnenschutzprodukten. «Industrieunternehmen haben mich schon seit jeher fasziniert. Umso mehr freut es mich, mit Griesser gleich bei einem Marktführer einzusteigen», so Steiger auf Anfrage von persoenlich.com. «Nebst den interessanten Aufgaben und deren grossen Spannweite haben mich besonders auch die europaweite Kommunikation sowie das tolle Team gereizt und zum Wechsel zu Griesser bewogen.»

In seiner neuen Funktion als Head of Corporate Communications berichtet Steiger an den CEO der Griesser-Gruppe, Urs Neuhauser. «Mit Joël Steiger konnten wir einen versierten Kommunikationsprofi für unser Unternehmen gewinnen. Sein breites Kommunikations-Know-how hilft uns, die Kommunikation der Griesser Gruppe weiter zu professionalisieren und unsere Corporate Communications auf ein nächstes Level zu heben», wird Neuhauser in einer Mitteilung vom Dienstag zitiert.

Joël Steiger hat zuvor langjährige Medienerfahrung gesammelt. Vor seiner Tätigkeit für Griesser war der Zürcher mehr als vier Jahre für CH Media tätig, davon über 3,5 Jahre als Leiter PR Entertainment. Dort verantwortete er die Presseaktivitäten rund um die Bereiche TV National, TV Regional, Streaming, Radio, Today und Event. Davor arbeitete Steiger fast sieben Jahre für die Kommunikationsagentur Compresso, wo er unter anderem als PR-Berater zahlreiche Mandate aus verschiedenen Branchen betreute und diverse interdisziplinäre Projekte leitete. Laut Mitteilung bringt der heute 41-jährige nebst Führungserfahrung und einem starken Mediennetzwerk auch «einen breiten Erfahrungsschatz in der Strategie- und Krisenkommunikation mit».

«Es war eine spannende Zeit bei CH Media», bilanziert Steiger gegenüber persoenlich.com. «Während den vergangenen Jahren habe ich viel erlebt, bewegt und konnte meinen Wissensrucksack weiter befüllen.» Nach über vier Jahren habe er aber immer mehr Lust auf eine neue berufliche Herausforderung verspürt. «Wenn die Branchen auch sehr verschieden sind, so finden sich ebenfalls Gemeinsamkeiten. Sowohl die Griesser-Gruppe als auch CH Media bewiesen immer wieder Pioniergeist und Innovationskraft», so Steiger.

Steigers Nachfolgerin bei CH Media heisst Somera Boesch. Sie startete im Oktober als Leiterin PR Entertainment. Zuvor war sie während über neun Jahren bei der Kommunikationsagentur Blofeld tätig.