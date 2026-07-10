Studio Thom Pfister: Kundenmagazin für die Kraft des Gedruckten

Publiziert am 10.07.2026

Die Druckerei Vögeli AG hat ein neues Kundenmagazin mit dem Titel «Vow» lanciert. Das Heft entstand in Zusammenarbeit mit dem Studio Thom Pfister und widmet sich den Themen Druck, Gestaltung und Print als Ausdrucksform, teilt die Agentur mit.

Studio Thom Pfister hat sich dem Thema laut Mitteilung fotografisch, illustrativ, abstrakt und konkret angenähert, sowohl mit klassischen gestalterischen Mitteln als auch mit neuen Technologien. Früher sei digital die Innovation und analog der Standard gewesen, heute sei digital der Standard und analog ein Statement, betont Renato Vögeli in der Mitteilung. (pd/spo)