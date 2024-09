Paprec Schweiz: Manuel Gehrig wird Markom-Leiter

Publiziert am 13.09.2024

Manuel Gehrig verantwortet seit dem 1. September 2024 die Kommunikation und das Marketing der Paprec Schweiz. In seiner neuen Funktion berichtet er direkt an den CEO und Verwaltungsratsdelegierten Christophe Gence.

«Es erfüllt mich mit Stolz, aktiv dazu beizutragen, dass wir gemeinsam nachhaltige Lösungen entwickeln, welche die Klimabilanz spürbar verbessern», wird Gehrig in der Mitteilung zitiert. «Unser Angebot reicht von individuellen Massnahmen für Privatpersonen bis hin zu umfassenden Lösungen für Grossunternehmen. Gemeinsam können wir einen bedeutenden Schritt in Richtung einer umweltfreundlicheren Zukunft machen.»

Gehrigs Kommunikations-Know-how basiert auf fast zwei Jahrzehnten Erfahrung in verschiedenen Branchen. Zuvor war er unter anderem als Verantwortlicher und Pressesprecher für Unternehmen wie Broncolor, Parashift und Invacare tätig. Darüber hinaus sammelte er Erfahrung in der Medienwelt, unter anderem bei Faces und Trend Magazin. Von 2010 bis 2019 betrieb er gemeinsam mit Rahel Martens sein eigenes Lifestyle-Magazin, das sowohl am Kiosk als auch online erhältlich war.

Paprec Schweiz ist ein Teil der Paprec Group, die über 16'000 Mitarbeitende beschäftigt. Paprec ist auf die rohstoffliche, agronomische und energetische Verwertung spezialisiert und verarbeitet jedes Jahr über 16 Millionen Tonnen Wertstoffe. Zur Paprec Schweiz gehören die Unternehmen Lottner, Reisswolf Schweiz, DataEx, Rewag, Lopatex und E. Müller. (pd/cbe)