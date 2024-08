Mitt Liv Schweiz: Marc Maurer wird CEO

Publiziert am 13.08.2024

Ab dem 1. September 2024 übernimmt Marc Maurer die Position des CEO der Schweizer Tochtergesellschaft von Mitt Liv, einem Dienstleister im Bereich Diversity, Equity & Inclusion (DEI). Maurer bringt umfangreiche Erfahrung im Bereich DEI mit: Zuletzt war er als Diversity Officer bei Siemens Schweiz tätig und Gründer sowie Geschäftsführer der Social Media- und Public-Relations-Agentur Xplicit. Darüber hinaus hatte er beim Telekommunikationsunternehmen UPC Schlüsselpositionen als Head of PR und stellvertretender Head of Communications inne.

Mitt Liv, ein Unternehmen mit schwedischen Wurzeln, verkündete im März 2024 seine Expansion in Europa durch die Gründung einer Tochtergesellschaft in der Schweiz. Unternehmen wie Adecco, ABB, Hult EF, Julius Baer und SKF arbeiten in diesem Jahr bereits mit Mitt Liv zusammen – mit dem Ziel den Arbeitsmarkt in der Schweiz inklusiver zu gestalten. Die Expansion in die Schweiz war der nächste logische Schritt von Mitt Liv, da viele der bestehenden Kundinnen und Kunden in Zentraleuropa angesiedelt sind und der Bedarf an Expertise im Bereich DEI stetig wächst, schreibt das Unternehmen.

Marc Maurer wird als CEO die Niederlassung von Mitt Liv in der Schweiz leiten und weiterentwickeln, wobei er seine umfassende Erfahrung, seine Leidenschaft und sein grosses Netzwerk im Bereich DEI einbringen wird.

Maurer äussert sich zu seiner neuen Rolle wie folgt: «Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team von Mitt Liv DEI in der Schweiz weiter zu etablieren und den Wandel hin zu einem diverseren Arbeitsmarkt voranzutreiben. Mein Fokus wird auf der Entwicklung von Kooperationen und Partnerschaften mit nationalen und internationalen Unternehmen liegen. Das DEI-Potenzial in der Schweiz ist enorm, und im Vergleich zu anderen europäischen Ländern stecken wir hier in der Schweiz noch in den Anfängen. Wenn Unternehmen in der Schweiz dem Fachkräftemangel wirksam begegnen möchten, sind eine vielfältigere Belegschaft und inklusive Strukturen entscheidend für ihren Erfolg. Ich möchte zeigen, dass DEI ein wesentlicher Faktor für den finanziellen und wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens sein kann. Denn gemeinsam mit unseren Partnern können wir den Schweizer Arbeitsmarkt transformieren und diverser gestalten.» (pd/wid)