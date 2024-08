Lenzerheide: Marc Schlüssel übernimmt Geschäftsführung der LMS AG

Publiziert am 26.08.2024

In den vergangenen drei Jahren habe sich die Organisation kontinuierlich weiterentwickelt, schreibt Lenzerheide Marketing und Support AG (LMS) in einer Mitteilung. So habe das stabile Team an Erfahrung gewonnen, und die internen Prozesse seien inzwischen gut etabliert.

Vor diesem Hintergrund hat der Verwaltungsrat der LMS entschieden, das Unternehmen neu in einer «Führungsteamstruktur» mit Marc Schlüssel als Geschäftsführer zu organisieren, so LMS weiter.

Marc Schlüssel trat im Mai 2018 als Leiter Marketing und Kommunikation und Mitglied der Geschäftsleitung in die LMS ein und ist seit Februar 2024 Co-Geschäftsführer mit dem scheidenden Philipp Vassalli.

«Leidenschaft für die kontinuierliche Weiterentwicklung»

Daniel Stiefel, Verwaltungsratspräsident der LMS, kommentiert den Personalentscheid so: «In seiner sechsjährigen Tätigkeit für die Ferienregion Lenzerheide hat er nicht nur umfassende Fach- und Führungskompetenzen erworben, sondern auch seine Leidenschaft für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Region unter Beweis gestellt.»

Die durch den Weggang von Co-Geschäftsführer Philipp Vassalli per Anfang November entstehende Lücke, werde durch die Schaffung eines neuen Bereichs Angebots- und Erlebnisentwicklung geschlossen. Dessen Leitung ist personell noch nicht besetzt. Zudem werde man sich im Bereich Management Support Finanzen und Services verstärken, schreibt die LMS.

Durch die Verstärkung des Führungsteams und die damit verbundene engere Einbindung in die Geschäftsführung können die einzelnen Bereiche noch gezielter vorangetrieben werden. Die neue flache Führungsstruktur erleichtere eine bessere Zusammenarbeit aller Bereiche, teilt die LMS mit. (pd/nil)