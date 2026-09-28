Sport & Business Network: Marc Walder ist Mitgründer der neuen AG

Publiziert am 28.09.2026

Das Sport & Business Network (SBN) überführt seine Aktivitäten in eine Aktiengesellschaft, teilt es mit. Gemeinsam mit Ringier-CEO Marc Walder gründen der Initiator Besfort Biljali, HP Strebel (OYM und EVZ), Thomas Hochstrasser (Partner bei Niederer Kraft Frey) und Gzim Hasani (CEO von SMZH) die SBN AG. Biljali führt sie als CEO. Sitz der Gesellschaft ist am Sitz der OYM AG in Cham.

Walder – selbst ein ehemaliger Tennisspieler – gehört zum Kreis der Mitgründer, die die SBN AG laut Mitteilung «mitprägen» sollen. Es handle sich dabei um ein persönliches Engagement, präzisierte die Ringier-Medienstelle auf Anfrage. In der Mitteilung bezeichnet Walder das Netzwerk als einzigartige Schweizer Plattform an der Schnittstelle von Wirtschaft und Sport. Diese weiter zu stärken und zu professionalisieren, sei das gemeinsame Ziel. Agilität, stetiges Dazulernen und Teamfähigkeit seien Fähigkeiten, die der Sport vermittle und die in Unternehmen heute mehr denn je gefragt seien.

Netzwerk seit 2022

Das SBN wurde im September 2022 gestartet. Nach eigenen Angaben hat es seither mehr als 50 Veranstaltungen durchgeführt, über 60 Speaker begrüsst und mehr als 6200 Gäste zusammengebracht. Die Community zähle über 4000 Unternehmerpersönlichkeiten. Zu den bisherigen Speakern gehören laut Mitteilung unter anderem UBS-Chef Sergio Ermotti, Glencore-CEO Gary Nagle, Skirennfahrer Marco Odermatt und Swiss-Olympic-Präsidentin Ruth Metzler-Arnold. Die Gründung wurde am Mittwoch am SBN Speaker Dinner im Club Baur au Lac in Zürich bekanntgegeben. (pd/spo)