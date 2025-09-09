Kispi: Marco Metzler wechselt von der Migros ins Spital

Seit Anfang September ist die Stelle des Leiters Kommunikation & Public Affairs beim Universitäts-Kinderspital Zürich – Spital der Eleonorenstiftung neu besetzt. Die als Kispi bekannte Institution hat Marco Metzler mit der Aufgabe betraut. Die Stelle wurde aufgrund einer beruflichen Neuorientierung des Vorgängers ausgeschrieben.

Die Arbeit im Spital findet er «sehr sinnstifend»

Für ihn hätten viele Gründe den Ausschlag gegeben zum Kispi zu wechseln, erklärt Metzler auf Anfrage von persoenlich.com: «Tagtäglich setzt sich die Ärzteschaft und die Pflegefachpersonen mit grossem Engagement für das Wohl unserer Kinder und Jugendlichen ein, was ich sehr sinnstiftend finde.» Er freue sich darauf, die stark verankerte Zürcher Institution in einer spannenden und herausfordernden Zeit der Veränderung kommunikativ in die Zukunft zu begleite, so Metzler weiter.

Der frühere NZZ-Journalist wechselte von der Migros ins Kinderspital. Beim Detailhandelskonzern leitet Marco Metzler während knapp eines Jahres den Newsroom. Zuvor war er knapp vier Jahre Leiter Media Relations & Newsroom bei der Zürcher Kantonalbank.

Der Zeitpunkt für einen weiteren Wechsel sei günstig gewesen, teilt Metzler mit. Bei der Migros habe er mit seinem Team das neue Corporate-Newsroom-Konzept mitentwickeln und erste Massnahmen umsetzten können. «Schliesslich habe ich die Leitung des Corporate Newsrooms an die Kolleginnen und Kollegen des Führungsteams übergeben», so Metzler. Seine ehemalige Stelle gibt es nicht mehr.