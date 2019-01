Yellow: Marketing und Kommunikation für Kestenholz

Die Kestenholz Gruppe ist mit über 700 Mitarbeitenden der grösste Markenvertreter von Mercedes-Benz in der Region Nordwestschweiz und Südbaden. Mit Unterstützung der Yellow Werbeagentur will die Garagengruppe ihre Marketingaktivitäten besser koordinieren, Synergien optimieren und den Auftritt der Marke konsequenter umsetzen, wie es in einer Mitteilung heisst. Als Dreh- und Angelpunkt koordiniert die Kreativagentur demnach neu sämtliche Aktivitäten und zeichnet für die Kreation aller Massnahmen im Bereich Marketing und Unternehmenskommunikation verantwortlich.

Yellow geht dabei laut eigenen Angaben «neue Wege in der Zusammenarbeit zwischen Kunde und Agentur». Die zuständigen Marketingverantwortlichen der Kestenholz Gruppe seien in die jeweiligen Projektteams der Agentur integriert. Die Kommunikation sämtlicher Vorhaben laufe über eine gemeinsame Plattform und sei für alle einsehbar. «Die neue Form der Zusammenarbeit macht die Wege sehr kurz und den Prozess kooperativer», wird Thomas Kestenholz, CEO Deutschland der Kestenholz Gruppe, zitiert.

Verantwortlich bei der Kestenholz Gruppe: Stefan Kestenholz und Thomas Kestenholz (Gesamtverantwortung); verantwortlich bei Yellow: Reto Meyer (Gesamtverantwortung), Mira Evert, Daniela Geiser, Imke Fichtner, Lea Bosshart, Marion Berner, Pascal Rehmann, Martin Schmidlin, Oliver Walthard, Hannes Müller (Kreativteam). (pd/wid)