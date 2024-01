Smile: Marketingleiterin wird neue CEO

In der Leitung des Schweizer Online-Versicherers Smile kommt es zu einem Wechsel: Der bisherige CEO Pierangelo Campopiano hat sich entschieden, eine neue Herausforderung innerhalb der Versicherungsbranche anzunehmen.

Wie es in einer Mitteilung heisst, war Joséphine Chamoulaud massgeblich mitverantwortlich für die positive Entwicklung und die Internationalisierung von Smile in den letzten Jahren. Mit der bisherigen Leiterin Marketing, Branding & Digital Experience und designierten CEO von Smile, welche ihre neue Funktion am 1. Februar 2024 antritt, habe «ein erfahrenes bisheriges Geschäftsleitungsmitglied und eine innovative Expertin aus den eigenen Reihen» für diese Funktion gewonnen werden können.

«Mit Joséphine Chamoulaud macht ein erfahrenes Mitglied des Managementteams von Smile einen nächsten Schritt in ihrer Laufbahn. Sie hat in den letzten Jahren einen wichtigen Beitrag zum Erfolg der Marke Smile geleistet», so Martin Jara, CEO Helvetia Versicherungen Schweiz. «Joséphine bringt als neue CEO von Smile ihre breiten Erfahrungen in der Entwicklung von digitalen Customer Journeys und digitaler Geschäftsmodelle ein – beides Kernpunkte unserer Strategie ‹helvetia 20.25›.»

Chamoulaud hatte vor Smile berufliche Stationen als COO bei LikeMag und zuletzt als Head of Business Development bei der Content-Agentur Monami (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)