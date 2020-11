AZ Medien: Markus Müller übernimmt als CFO

Markus Müller wird per 1. Januar 2021 Chief Financial Officer bei den AZ Medien. Müller war die letzten 13 Jahre als Chief Financial Officer (CFO) für die Zofinger Tagblatt AG tätig. Vor einer Zwischenstation als Senior Consultant bei KPMG war der 61-jährige Zofinger von 1997 bis 2004 bereits einmal für AZ Medien in leitender Funktion im Finanzbereich tätig. Markus Müller wird neben den Konzernfinanzen von AZ Medien insbesondere auch die CFO-Aufgaben bei Watson wahrnehmen, das mehrheitlich im Besitz der AZ Medien ist, wie es in einer Mitteilung heisst.

«AZ Medien hat eine unglaubliche Entwicklung gemacht in den letzten 20 Jahren. Ich freue mich auf neue Herausforderungen bei den AZ Medien und im Besonderen auf die Zusammenarbeit mit Watson, das seit dem Start 2014 zu meiner täglichen Lektüre gehört», lässt sich Müller zitieren.

Müller folgt auf Jean-Claude Vogel, der diese Position seit der Fusion des regionalen Kerngeschäftes der AZ Medien mit dem Regionalgeschäft der NZZ-Mediengruppe zu CH Media im Oktober 2018 innehatte. Jean-Claude Vogel möchte künftig etwas kürzertreten, wird aber weiterhin für die AZ Mehrheitsaktionärin BT Holding tätig sein.

«Markus Müller ist durch seine langjährige Medien- und Finanzerfahrung die ideale Besetzung für diese Position», so Peter Wanner, Präsident des Verwaltungsrates von AZ Medien. «Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm. Jean-Claude Vogel danke ich für seine Loyalität und seinen grossen Einsatz in den letzten zwei Jahren seit der Fusion.» (pd/cbe)