Publiziert am 03.07.2024

Das Media-Intelligence-Unternehmen Argus Data Insights Schweiz AG gibt die Übernahme der Medviu AG mit Sitz in Teufen (AR) bekannt. Medviu ist ein Media-Monitoring-Unternehmen mit Fokus auf das Schweizer Gesundheitswesen und bietet seit 1998 den digitalen Medienspiegel für die Schweizer Gesundheitsbranche an, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Argus Data Insights stärke mit der Übernahme die strategische Ausrichtung im Bereich Gesundheitswesen.

Argus Data Insights übernimmt die rund 150 Medivu-Kunden, wie es weiter heisst. Die Mitarbeitenden der Medviu AG würden in die Argus-Familie integriert und würden weiterhin die bestehenden Kunden betreuen. Sowohl die Serviceerbringung als auch der Support bleiben eigenständig, heisst es in der Mitteilung. (pd/cbe)