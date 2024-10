Publiziert am 07.10.2024

In Büros, Schulen oder öffentlichen Gebäuden: der textile Bodenbelag «Kugelgarn» ist vielerorts nicht wegzudenken. Nach 20 Jahren Entwicklungszeit in den 80er-Jahren auf den Markt gekommen, ist er wegen seiner einzigartigen Beschaffenheit beliebt. Was viele nicht wissen: bis heute wird er ausschliesslich im freiburgischen Schmitten durch die Fabromont hergestellt.

Zur Kampagne gehören ein Imagefilm und drei Cut-Downs, die auf die neue Landingpage verweisen. Mit der Umsetzung beauftragt wurden die Zürcher Werbeagentur Agor Kommunikation & design und Maybaum Film aus Baden.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Fabromont wurde einem Filmteam Zugang in die Produktionshallen gewährt. Da der Produktionsprozess aber noch immer geheim ist, musste man konzeptionell auf andere Themen fokussieren.

Im Imagefilm werden deshalb die Anwenderinnen und Anwender des Kugelgarns ins Zentrum gerückt. Eine Architektin, ein Bodenleger und ein Bauherr übernehmen die Hauptrollen. Der knapp zweiminütige Imagefilm wird primär über die neue Landingpage distribuiert und mittels Social Media Ads in der Schweiz, in Deutschland und in Holland beworben. (pd/spo)