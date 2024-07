Farner: Melanie Faithfull Kent übernimmt als CEO

Publiziert am 16.07.2024

Roman Geiser, langjähriger Inhaber und Managing Partner von Farner und treibende Kraft der Internationalisierung zu Farner International/Team Farner, wird künftig als Chairman fungieren und sich schwerpunktmässig um die strategische Entwicklung/Key Accounts und Wachstum der europäischen Agenturgruppe über M&A kümmern, heisst es in einer Mitteilung.

Auf Roman Geiser folgt als neue CEO Melanie Faithfull Kent, die aktuell CEO von Hill & Knowlton (HK) Europa und Mitglied des globalen Leadership Teams von HK ist. Sie wird die Führung von Team Farner per 1. September übernehmen und soll die Gruppe in die nächste Phase führen.



«Ich bin stolz darauf, dass Melanie Faithfull Kent die Führung von Team Farner übernimmt. Das erlaubt mir, mich wie geplant in der nächsten Phase der Unternehmensentwicklung – nebst dem Verbleib als Aktionär – auf Strategie und M&A zu konzentrieren und die operative Führung der Agenturgruppe nach der ersten fulminanten Wachstumsphase in Melanies Hände zu legen», wird Roman Geiser in der Mitteilung zitiert. Sie hätten Umsatz und Anzahl Mitarbeitende in den letzten drei Jahren mehr als verdreifacht, 12 Akquisitionen getätigt und damit eine der prägendsten Agenturen Europas geschaffen.

Melanie Faithfull Kent, die zuvor bei HK für das europäische Agenturportfolio in zehn Ländern zuständig war, sagt zu ihrer neuen Rolle: «Ich freue mich sehr auf die spannende Aufgabe, die Erfolgsgeschichte von Team Farner weiterzuschreiben. Die Positionierung von Team Farner als Management Consultancy für integrierte Kommunikation ist für mich wegweisend. Mit der heutigen Präsenz in sechs Ländern deckt Team Farner die ganze Wertschöpfungskette der Kommunikation ab, womit wir unseren Kunden mehr bieten können als unsere klassischen Mitbewerber». (pd/wid)