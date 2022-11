Neidhart Schön: Michel Gabriel wird Managing Director

NeidhartSchön, die Agentur für Unternehmensberichterstattung, hat Michel Gabriel zum Managing Director Schweiz ernannt. In seiner neuen Rolle trägt Gabriel die Gesamtverantwortung für die Kundenentwicklung sowie für die strategische Führung der Agentur. Michel Gabriel folgt auf Gert Schröder, der zukünftig für Business Development und Marketing verantwortlich ist.

Michel Gabriel, Diplomkaufmann, ist Marken- und Kommunikationsberater mit beruflicher Erfahrung im In- und Ausland. Nach der Grundausbildung in der grafischen Branche und Studium absolvierte er eine Berater- und Manager-Laufbahn in führenden Marken- und Kommunikationsagenturen und konnte Marken wie ABB, Audi oder Schindler prägen, wie es in einer Mitteilung heisst. Vor seinem Wechsel war er unter anderem Leiter Brand Consulting bei Process Group in Zürich und Geschäftsführer von Interbrand Schweiz. Neben seiner Tätigkeit für NeidhartSchön ist Gabriel Dozent an der HWZ zu Marke und Social Media.

Als Managing Director führt Michel Gabriel zusammen mit COO Natalie Huber ein Team von rund 40 Spezialistinnen und Spezialisten und wird Unternehmungen in den Bereichen der Stakeholder-Kommunikation begleiten. (pd/mj)