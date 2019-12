Das 1899 gegründete Familienunternehmen beauftragt Heimat Zürich mit der Markenaktivierung in der Schweiz, namentlich für die strategische Beratung, die Konzeption und Umsetzung von Massnahmen hauptsächlich für Social Media, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Heimat Zürich hat Miele mit der Mischung aus Gespür und Interpretation der Marke überzeugt. Darin sehen wir den Weg zur Vitalisierung und noch stärkeren Emotionalisierung der Premiummarke Miele in der Schweiz», wird Andreas Oehrli, Head of Marketing Communications von Miele Schweiz, in der Mitteilung zitiert. (pd/cbe)