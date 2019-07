Ferris Bühler: Mit den Kunden für einmal blau gemacht

«Leisure Rules!»: Getreu dem Motto aus dem US-Kultstreifen «Ferris Bueller’s Day Off» feiert die Content- und Storytelling-Agentur Ferris Bühler Communications kürzlich «eine fulminante Achtzigerjahre-Office-Party in ihren Räumlichkeiten in Baden», wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Bei über 30 Grad feierten Kunden, Medien, Lieferanten und Freunde des Hauses mit bestem Blick auf die Badener Altstadt und die Alpen. Angestossen wurde mit kühlen Drinks und dem neu lancierten Agentur-Hauswein mit dem Namen «Liquid Ideas».

«Ganz nach den Regeln von Ferris Bueller machen auch wir tagtäglich all das, was uns Spass und Freude macht. Es ist ein grosses Privileg, so zu arbeiten und wir sind dankbar, dass wir über ein solch tolles Kundenportfolio verfügen, welches diese Arbeitseinstellung mit uns teilt», so Gründer und Inhaber Ferris Bühler. Jeder Kunde der Agentur würde nämlich ein Produkt oder Dienstleistung für den perfekten «Day Off», freien Tag, liefern.

Die Content- und Storytelling-Agentur bietet seit 19 Jahren kommunikativen Full-Service an und fokussiert sich auf Kunden, die im Lifestyle-, Freizeit-, Tourismus- und Entertainment-Bereich tätig sind. (pd/eh)