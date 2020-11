Zum 40-Jahre-Firmenjubiläum 2021 entwickelt Universal-Job die eigenen Marke weiter. In Zusammenarbeit mit der Agentur Dachcom entstehe ein Rebranding, das dem breiten Leistungsangebot gerechter werden soll, heisst es in der Mitteilung. Von hoher Wichtigkeit sei für das Projektteam der Einbezug der langjährigen, loyalen Mitarbeitenden.

Im Rahmen eines strukturierten Chemistry-Workshops wurden vier Werbeagenturen von Universal-Job bewertet. Die Wahl der Geschäftsleitung fiel auf Dachcom. Die Agentur habe mit ihrer strategischen und analytischen Kompetenz, dem besten Aufgabenverständnis sowie dem breiten Leistungsangebot im analogen und digitalen Be-reich überzeugt, heisst es. Dachcom hat in den nächsten Monaten die Aufgabe, die Marke in ein neues Licht zu stellen und sie für die Zukunft zu rüsten. Beide Partner streben dabei eine langjährige Zusammenarbeit an.

Der überarbeitete Auftritt soll die Marke schärfen und leichter, selbstbewusster sowie zugänglicher werden lassen. Mittels «User Centered Design» rücken die Kundinnen und Kundennoch stärker ins Zentrum und die Bürokratie in den Hintergrund. Die detaillierte Umsetzung des Rebrandings wird im Laufe des Jubiläumsjahres 2021 ausführlich vorgestellt.

Verantwortlich bei Universal-Job AG:, Oliver Rechsteiner, Denis Rechsteiner, Carlos Pereira, Andi Gentsch. Verantwortliche Agentur: Dachcom.com Team Winterthur. (pd/wid)