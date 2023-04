GastroSuisse

Pascal Scherrer wird neuer Direktor

Pascal Scherrer wird neuer Direktor

Der ehemalige Geschäftsleiter TV Regional bei CH Media tritt seine Funktion am 1. Juli 2023 an.

Der ehemalige Geschäftsleiter TV Regional bei CH Media tritt seine Funktion am 1. Juli 2023 an. «Mich reizt die Gastroindustrie mit ihrer grossen Strahlkraft und die vielschichtige Aufgabe», so der 49-Jährige.