Publiziert am 07.05.2024

Supertext Creative heisst neu We are very. Gegründet 2016 in Kalifornien, ist We are very eine Agentur für die Erstellung und Lokalisierung von mehrsprachigen Inhalten und bedient internationale Start-ups und multinationale Unternehmen. Rinaldo Dieziger, der Supertext 2005 gestartet hat, und Kristy Sakai, die Supertext Creative seit 2016 als CEO leitet, stehen weiterhin an der Spitze von We are very, wie es in einer Mitteilung heisst.

Fortschritte in der künstlichen Intelligenz würden neue Möglichkeiten eröffnen, mehrsprachige Inhalte zu erstellen, die auf jede erdenkliche Zielgruppe zugeschnitten seien. Dank ihren Wurzeln im Copywriting und ihrer Erfahrung in Marketing und Produktlokalisierung sei We are very perfekt positioniert, dieses Potenzial zu erschliessen.

«Unsere Mission ist es, Unternehmen beim Wachstum zu unterstützen, sowie im In- wie auch im Ausland. Das Konzept der Übersetzung geht am Kern der Sache vorbei. Was Marketer wirklich wollen, sind native, personalisierte Inhalte, welche die Balance zwischen einer konsistenten globalen Markenführung und lokaler Anpassung halten», wird Rinaldo Dieziger zitiert.

Kristy Sakai ergänzt: «Die Sprachbranche befindet sich im Wandel. Und wir sind mittendrin. Dieses Rebranding spiegelt unser Engagement für die Zukunft von Kreativen wider und ihr einzigartiges Talent, die richtigen Worte zu finden und in Erfolgsgeschichten zu übersetzen.»

We are very spannt mit den Technologiepartnern Bureau Works und Blackbird.io zusammen, um eine Post-AI-Bearbeitungsumgebung und ein Translation-Management-System (TMS) sowie eine iPaaS-Plattform zur Orchestrierung von Workflows, zur Integration von Systemen und zur Ermöglichung von KI für die Übersetzungs- und Content-Branche bereitzustellen. (pd/cbe)